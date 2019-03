Meteropnemer ontdekt per toeval CO-lek en redt leven van bewoners

Evere - Een medewerker van distributiebedrijf Sibelga heeft woensdag de bewoners van een huis in Evere behoed voor een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. De man zelf werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar de bewoners van het pand bleken geen CO-intoxicatie te hebben opgelopen.

De Sibelga-medewerker was in de woning in de Pierre Van Obbergenstraat in Evere om er de tellerstand op te nemen. Toen hij daarvoor afdaalde in de kelder van de woning, ging zijn CO-meter af. De man verwittigde daarop de brandweer, die ter plaatse kwam en vaststelde dat de gasbrander in de kelder bij iedere opstart een grote hoeveelheid CO produceerde. De Sibelga-medewerker werd overgebracht naar het ziekenhuis en de gasbrander werd meteen afgesloten.

Op de gelijkvloerse verdieping van de woning werd al een kleine CO-concentratie vastgesteld maar bij nazicht bleek dat de bewoners geen alarmerende CO-concentraties in het bloed vertoonden. Zij moesten dan ook niet naar het ziekenhuis gebracht worden.