Vlaamse leerling (19) schrijft een opvallend opstel, en riskeert nu gevangenisstraf

Boom - Een 19-jarige scholier uit Boom moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor een opstel. “Als ik nog drie weken te leven had, zou ik al schietend door de school trekken”, schreef hij vorig jaar. Een flauwe grap verklaarde hij meteen, maar het parket kon er niet om lachen. De jongeman riskeert nu zes maand cel. Dat meldt GVA.

De opdracht luidde: “Wat zou je doen als je nog drie weken te leven had?” De scholier antwoordde: “een school shooting”. De scholier in kwestie had bij zijn medeleerlingen geen al te beste reputatie. In de Facebookgroep van de klas noemde hij zichzelf ‘De Führer’.

De directie nam het dreigement in het opstel ernstig en lichtte politie en parket in. De tiener werd gearresteerd en bij een huiszoeking trof de politie een gebruikershoeveelheden cocaïne, cannabis en amfetamines. Ook vonden ze een alarmpistool en een BB-gun.

Volgens de advocaat van de tiener was zijn opstel “pure stoerdoenerij”. “Deze feiten moeten in de juiste context geplaatst worden: dit was geen ernstige dreiging, maar duidelijk een grap.” Het parket zag dat anders en vervolgt de jongeman voor het valselijk dreigen met een aanslag, drugsbezit en wapendracht. Hij riskeert zes maanden cel. Vonnis op 10 april.