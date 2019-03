Verdacht pakket in postsorteercentrum Neder-over-Heembeek: twee personen in quarantaine

Brussel - In het postsorteercentrum van bpost aan de Vilvoordsesteenweg in Neder-over-Heembeek is donderdagochtend een verdacht pakket aangetroffen. Dat melden de Brusselse politie en brandweer.

Het gaat om een envelop met een verdacht wit poeder die kort voor 9 uur werd aangetroffen. Twee personen die met de envelop in aanraking kwamen, zijn in quarantaine geplaatst en de werkruimte is ontruimd. Alle personeel werd geëvacueerd uit het sorteercentrum. Politie en brandweer zijn ter plaatse en de civiele bescherming is opgeroepen om de envelop te komen ophalen.

De twee personen die in contact kwamen met het poeder werden ontsmet. Ze vertonen geen ziekteverschijnselen. Ze worden overgebracht naar het ziekenhuis, in afwachting van de analyse van het poeder door de Civiele Bescherming.

De envelop werd door leden van het HAZMAT-team van de brandweer in een geïsoleerd vat geplaatst.