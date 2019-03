Thierry Baudet, overrompelende triomfator van de Nederlandse verkiezingen: wie is deze onheilsprofeet met een radicale mening over alles?

Van bijna niets naar bijna alles. Het Forum voor Democratie (FvD) heeft bij de Nederlandse provinciale verkiezingen lelijk huis gehouden. De uiterst-rechtse partij geeft premier Rutte en al de rest, op GroenLinks na, een oplawaai. En dat allemaal onder impuls van hun voorman. Thierry Henri Philippe Baudet, 36, historicus en romanschrijver. Een man die vrouwen schoffeert, een piano in zijn kabinet liet takelen, en over alles een puntige, radicale mening heeft. Ook over België, land van een verre voorouder, die naar Nederland uitweek om niet in het leger te moeten.