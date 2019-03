Natúúrlijk kent u deze jongens nog. Dit zijn de elf spelers die acht maanden geleden voor de Rode Duivels de halve finale van het WK betwisten. Alleen: vanavond, voor de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Rusland, zullen er nog maar vier van deze elf jongens zeker in de ploeg staan bij de Rode Duivels. Doelman Thibaut Courtois, verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld en kapitein Eden Hazard.

Bovenste rij: Thibaut Courtois (speelt), Romelu Lukaku (geblesseerd), Marouane Fellaini (gestopt), Axel Witsel (geblesseerd), Vincent Kompany (geblesseerd), Mousa Dembélé (geblesseerd).

Onderste rij: Toby Alderweireld (speelt), Kevin De Bruyne (geblesseerd), Eden Hazard (speelt), Nacer Chadli (speelt/bank), Jan Vertonghen (speelt).

Vervangers:

• Michy Batshuayi voor Romelu Lukaku

• Youri Tielemans voor Marouane Fellaini

• Leander Dendoncker voor Axel Witsel

• Thomas Vermaelen voor Vincent Kompany

• Thorgan Hazard voor Mousa Dembélé

• Dries Mertens voor Kevin De Bruyne

• Timothy Castagne (?) voor Nacer Chadli

Er zullen vanavond minstens zes nieuwe namen in de ploeg staan bij de Rode Duivels sinds het verlies in de halve finale van het WK. Mogelijk zelfs zeven, want bondscoach Roberto Martinez hield woensdag de mogelijkheid nog open om Timothy Castagne op rechts uit te spelen in plaats van Nacer Chadli.

De Rode Duivels nemen het vanavond om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op tegen Rusland in het kader van de kwalificatie voor EURO 2020. Zondag volgt de volgende wedstrijd al op het veld van Cyprus. Ook Schotland, Kazachstan en San Marino zitten in de groep van de Belgen. De eerste twee kwalificeren zich automatisch voor het eindtoernooi in juni en juli van volgend jaar.