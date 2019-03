Schutter Utrecht verdacht van meervoudige moord of doodslag met terroristisch motief

Na de schietpartij in Utrecht, waar drie mensen om het leven kwamen, gaat het Nederlandse Ministerie gaat dan toch uit van een terroristisch motief. Hoofdverdachte de 37-jarige Gökmen T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met ‘terreuroogmerk’. Dat weet De Telegraaf.

T. wordt ook verdacht van poging tot moord en/of doodslag en van bedreiging. Dit ook met terreur als motief. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, de Nederlandse onderzoeksrechter.

Bij de schietpartij kwamen twee mannen (28 en 49) uit Utrecht en een 19-jarige vrouw uit Vianen om. Drie mensen raakten zwaargewond: een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein en een 74-jarige man uit De Meer.

Tot nu is geen enkel verband tussen de verdachte en de slachtoffers gebleken. Het onderzoek heeft inmiddels ook aanwijzingen opgeleverd dat Gökmen T. tijdens het schietincident geen hulp van andere personen heeft gehad, aldus nog het Openbaar ministerie. Eerder wel al een briefje in de wagen van T. gevonden dat een afrekening in criminele milieus weinig waarschijnlijk maakte.

