De beproefde truc waarmee Jef Vermassen de chirurge die haar dochter (14) vermoordde probeert vrij te krijgen

Als Merhnaz Didgar, de neurochirurge die terechtstaat voor het doden van haar docher Eline (14), straks vrijgesproken wordt, heeft zij dat de danken aan het befaamde artikel 71. Een truc waarmee Jef Vermassen, de advocaat van Didgar, al vaker succes had. “De natte droom van elke strafpleiter”, zegt een gewezen gerechtspsychiater.

Artikel 71 dateert uit 1872, toen het werd ingeschreven in het strafwetboek. “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die ...