Weer schaap doodgebeten: “Zodra wolf doorheeft dat het makkelijke prooien zijn, gaat hij door”

Opglabbeek - In Oudsbergen is donderdagochtend opnieuw een doodgebeten schaap aangetroffen. Een DNA-analyse door het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) moet aantonen of het om een aanval van een wolf gaat. Voor het Agentschap voor Natuur en Bos blijft afrasteren de boodschap. “Er zijn voldoende signalen om aan de alarmbel te trekken”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele.

Het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) is ter plaatse om DNA-stalen af te nemen. De resultaten moeten uitsluitsel geven of het schaap slachtoffer werd van een wolf, maar de locatie en de manier waarop wijzen alvast in die richting. “We nemen de DNA-stalen niet zonder reden, maar omdat een aantal zaken richting een wolf wijzen. De stalen zullen nu worden onderzocht door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)”, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het ANB. “Intussen wordt het dossier bij ons aangemaakt en zullen we na de resultaten al dan niet overgaan tot betaling van de schade.”

“Belangrijk om dieren te beschermen”

Intussen lopen er meer en meer schadegevallen binnen. Woensdag werden in Peer nog drie alpaca’s dood aangetroffen, die vermoedelijk ook slachtoffer van de wolf werden. Volgens het ANB is het van groot belang om mensen te informeren en aan te zetten om zich te beschermen. “Een goede afrastering en daar stroom op plaatsen, is ongelooflijk belangrijk. We zijn er volop mee bezig om mensen in de regio daarover te informeren”, stelt Vanwanseele.

Het risico bestaat immers dat de wolf momenteel een gedrag aanleert dat hem in de richting van makkelijke prooien stuurt. “We springen bij waar we kunnen om tijdelijke rasters te zetten, omdat we het de wolf moeilijk moeten maken om op vee te jagen. Vanaf dat de wolf doorheeft dat een tamme prooi gemakkelijk te pakken is, gaat hij dit steeds meer doen”, besluit Vanwanseele.

Actieplan

Peer en Oudsbergen hebben het actieplan ‘wolf’ voorgesteld naar aanleiding van de recente aanvallen van een wolf op schapen en alpaca’s. De gemeenten nemen het initiatief om samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gerichte communicatie en acties op te zetten. “Met gepaste maatregelen kan het risico op incidenten ingeperkt worden”, zeggen burgemeesters Steven Matheï en Lode Ceyssens.

De aanvallen van de laatste dagen leveren heel wat vragen op, zowel bij veehouders als bij bewoners in de omgeving. De gemeenten gingen daarom donderdag in overleg met Koen Thijs, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Samen met het ANB plannen de gemeenten een infomoment om zowel veehouders als bewoners te informeren over enerzijds de wolf en zijn gedrag, en anderzijds over de maatregelen die kunnen genomen worden.

Uit het overleg werd duidelijk dat dieren op voldoende wijze moeten beschermd worden. De wolf zal immers in de eerste plaats zijn prooien in de natuur zoeken, behalve als de prooien gemakkelijk te pakken zijn. Om de wolf af te schrikken, kan men dus best elektrische rasters of netten zetten. Die moeten goed aaneengesloten zijn en tot op de grond komen, want de wolf kruipt door de kleinste gaten.

Als er geen of onvoldoende preventieve maatregelen worden genomen, is het mogelijk dat vee door de wolf wordt aangevallen. “We moeten de wolf leren dat vee geen gemakkelijke prooi is en hem opnieuw naar natuurlijk voedsel brengen”, zeggen beide burgemeesters. “Als het de wolf onmogelijk gemaakt wordt om dieren te pakken, zal hij opnieuw zijn prooien in de natuur moeten zoeken. Daar moeten wij zo snel als mogelijk weer naar toe.”

Bovendien geeft het ANB aan dat de ongerustheid over het risico voor de mens waarschijnlijk ongegrond is. Uit contacten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met collega’s uit Frankrijk en Duitsland, waar al jaren heel wat wolven aanwezig zijn, blijkt dat er geen incidenten met mensen zijn en dat de wolven mensenschuw zijn.

Verder dringen Peer en Oudsbergen bij Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel aan om het huidige systeem van schadevergoeding te bestendigen, een substantiële financiële steun te voorzien bij preventieve maatregelen, de rescuekits te behouden en eventueel uit te breiden, en de nodige middelen te voorzien om in de toekomst het gedrag van de wolf en eventuele welpen te kunnen monitoren via zenders.

