Kasteelmoord: Kinderen van Stijn Saelens willen grootvader op vrije voeten

Op het proces van de Kasteelmoord in het hof van beroep in Gent is men toe aan de vierde dag. Nadat de advocaten van de vier beklaagden en het openbaar ministerie hebben gepleit, komen vandaag de burgerlijke partijen aan het woord. De vier kinderen van slachtoffer Stijn Saelens stellen het goed, zegt hun voogd. Het liefst zouden ze willen dat hun grootvader André Gyselbrecht vandaag al vrij komt.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Roy Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord. André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Het parket ging in beroep om zwaardere straffen te vorderen.

Rik Demeyer, de voogd van de vier kinderen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht, zegt dat de kinderen hun grootvader missen. “De oudste heeft het moeilijk gehad na de bekentenissen van zijn grootvader. Maar zijn loyaliteit heeft er niet onder geleden. Hij bezoekt hem in de gevangenis, schrijft hem ook brieven en kaartjes.” Ook de andere kinderen lieten hun grootvader niet vallen. “Hun enige wens is dat hun grootvader zo snel mogelijk naar huis komt, liefst vanavond nog. Zij zijn van oordeel dat het nu lang genoeg geduurd heeft.”

Volgens Demeyer groeien de kinderen nu op in een warm nest. “En dat is de verdienste van Elisabeth, ook door hen een herinnering te geven aan hun vader.” Een kanttekening maakte hij nog. De kinderen zien hun andere grootouders, de ouders van Stijn Saelens, niet meer. “Die kinderen hadden vier grootouders. Twee daarvan worden nu doodgezwegen, een derde zit in de gevangenis en alleen met de vrouw van André hebben ze nog contact. En dat heeft een blijvende impact op hen.”

Opmerkelijk, voor het eerst is ook Elisabeth Gyselbrecht, dochter van opdrachtgever dokter André Gyselbrecht en weduwe van slachtoffer Stijn Saelens, naar de zittingszaal gekomen. Tegen 10.30 uur kwam ze aan.

Aanvankelijk, vlak na de verdwijning van haar man, was dochter Elisabeth razend op haar vader. In een telefoongesprek is te horen dat ze vermoedde dat haar vader achter de verdwijning zat. “Papa, waar is Stijn? Ge moet hem vrijlaten, ge weet dat ik niet kan leven zonder Stijn!” Nadien koos ze toch de kant van haar vader. Ze is hem tot op vandaag blijven steunen.

Na de burgerlijke partijen volgen de replieken. Mogelijk wordt de zaak al vanavond in beraad genomen.