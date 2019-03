Afwezigheid Romelu Lukaku slecht voorteken voor de Rode Duivels

Een slecht voorteken. Anders kunnen we de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels niet verwoorden. Drie keer verloren de Rode Duivels onder bondscoach Roberto Martinez, twee keer was dat toen Romelu Lukaku niet in de ploeg stond. Zonder de topschutter aller tijden van de Belgen zakt het winstpercentage van onze Rode Duivels van 79% naar 55%.

Zo belangrijk is Romelu Lukaku voor de Rode Duivels:

• Niet in de basis in 2 van de 3 verliesmatchen

Drie keer hebben de Rode Duivels verloren sinds Roberto Martinez in augustus 2016 overnam als bondscoach. Twee van die drie keer stond Romelu Lukaku niet in de basis. In de debuutwedstrijd van Martinez tegen Spanje (0-2) mocht Lukaku slechts een dikke 20 minuten invallen en bij het debacle in Zwitserland (5-2) ontbrak de spits met een blessure. Enkel in de verloren halve finale op het WK tegen Frankrijk (1-0) mocht Lukaku vanaf het begin meedoen.

Romelu Lukaku (links) won dankzij zijn vier goals de bronzen schoen op het WK. Foto: BELGA

• Gespaard in 4 van de 6 gelijke spelen

Sinds Martinez trainer van de Rode Duivels werd, hebben de Belgen ook zes matchen gelijkgespeeld. Tegen Portugal, tegen Mexico, tegen Griekenland, tegen Rusland en twee keer tegen Nederland. Vier van de zes keer stond Lukaku niet in de basis (Nederland, Rusland) of speelde hij niet meer dan één helft (Nederland, Portugal). De aanvaller van Manchester United werd telkens gespaard omdat het om vriendenmatchen ging.

Foto: Isosport

In de twee wedstrijden die hij wel zo goed als helemaal speelde, behoedde Lukaku België telkens van een nederlaag. Hij scoorde twee keer in het 3-3 gelijkspel tegen Mexico en zorgde er met een goal in de slotminuut voor dat de Rode Duivels niet de boot ingingen tegen Griekenland (1-1).

• In 19 van de 24 zeges wel in de basis

Lukaku stond ook bijna altijd in de ploeg als de Rode Duivels wonnen. 19 van de 24 zeges boekten ze met de aanvaller van Manchester United in de basis. Eén keer viel Lukaku in en slechts vier keer was hij er niet bij bij een zege. Dat was tegen IJsland (2-0), Gibraltar (0-6), Engeland (0-1) en Bosnië-Herzegovina (3-4), waar de Belgen toch aardig wat moeite kenden.

Foto: Photo News

• Rode Duivels met Romelu Lukaku in de basis:

19 keer gewonnen

1 keer verloren

4 keer gelijk

Winstpercentage: 79%

• Rode Duivels zonder Romelu Lukaku in de basis:

5 keer gewonnen

2 keer verloren

2 keer gelijk

Winstpercentage: 55%

