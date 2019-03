Jongeren ranselen man af ‘voor de kick’: “Crapuleus gedrag”

Bornem - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag vier jongeren schuldig bevonden aan het afranselden en bestelen van een man die ze op straat kruisten. Bij de feiten was ook nog een minderjarige aanwezig, hij moet voor de jeugdrechter verschijnen. Drie jongens kregen drie jaar met uitstel, een vierde kreeg een werkstraf van 120 uur.

De vijf waren op 9 december 2018 in Bornem met de auto op zoek naar een willekeurig slachtoffer. Ze hadden vooraf besproken dat het wel eens leuk zou zijn om iemand af te ranselen en te beroven. Hun slachtoffer was op het moment van de feiten dronken en daardoor vrij weerloos. Hij kreeg flinke slagen en trappen en werd van portefeuille en gsm beroofd.

De politie reed net voorbij waarop de vijf wegvluchtten. Twee van hen konden onmiddellijk worden opgepakt, de drie anderen werden snel geïdentificeerd en opgepakt. Ze minimaliseerden de feiten en verklaarden gewoon zin gehad te hebben om iemand “af te rippen”. Die plannen zouden al langer bestaan, maar ze gingen nog niet eerder tot de actie over.

De rechters noemden het gedrag van de jongeren “crapuleus”.

De jongens - allen 18 of 20 jaar - hebben geen verklaring voor hun gedrag, hun advocaten vroegen een werkstraf maar dat vond de rechtbank een te lichte straf. “Deze feiten zijn een bewijs van een agressieve, antisociale en egocentrische houding in de samenleving”, klonk het. Wij hopen dat jullie jullie hele leven gaan nadenken over wat hier gebeurd is, het feit dat het slachtoffer er levend is uitgekomen is een wonder te noemen. Ik hoop dat jullie hier een les uit trekken en hier in dit gerechtsgebouw nooit nog een voet moeten binnenzetten.”