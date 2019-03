Prijzen opnieuw fors gestegen door suikertaks, accijnzen op tabak en … kerncentrales die stilliggen

De totale inflatie in ons land bedroeg het voorbije jaar 2,3 procent. Daarmee stegen de prijzen iets sneller dan in 2017, toen de totale inflatie 2,2 procent bedroeg. Vooral levensmiddelen zorgden voor sneller stijgende prijzen, zo blijkt uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium.

De consumptieprijzen van bewerkte levensmiddelen stegen in 2018 met 3,4 procent, tegen 2,1 procent in 2017. Bijna twee derde daarvan is het gevolg van hogere inflatie voor tabak (door hogere accijnzen vanaf januari) en zuivel. Melk, kaas en eieren werden 4,7 procent duurder. Maar ook alcohol en frisdranken werden duurder. De consument betaalde in 2018 opvallend meer voor limonade (6,6 procent). Een deel daarvan is een gevolg van de suikertaks.

Ook de energieprijzen stegen in 2018 opnieuw fors. De inflatie voor energieproducten bedroeg 8,9 procent. Dat is wel minder dan in 2017 (9,9 procent). Vooral motorbrandstoffen en huisbrandolie werden duurder. Ook gas werd 9,6 procent duurder. Elektriciteit werd 2,2 procent duurder: de ‘Turteltaks’ viel weg, maar de component elektriciteit werd wel duurder als gevolg van hogere groothandelsprijzen, mee bepaald door de onbeschikbaarheid van verscheidene kerncentrales in het najaar. Bij constant gehouden belastingen zou de inflatie voor elektriciteit in 2018 7,2 procent hebben bedragen.