Staking luchtverkeersleiders: Brussels Airlines schrap twintig vluchten door acties

Brussels Airlines schrapt omwille van de acties van de luchtverkeersleiders van skeyes tien vluchten in de namiddag. De luchtvaartmaatschappij wil zo verhinderen dat vertragingen zich opstapelen en de gevolgen voor de planning zwaarder zouden uitdraaien, zo meldt de maatschappij donderdag.

Het gaat om tien Europese bestemmingen die Brussels Airlines meermaals per dag aandoet. Passagiers kunnen zo op andere vluchten geboekt worden. Het gaat onder meer om de bestemmingen Genève of Lyon.

Acties duren voort

De stakingsacties in het verkeersleidingscentrum Canac2 veroorzaakten dinsdag al vertragingen van het vliegverkeer. Luchtverkeersleiders staken of hebben zich ziek gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag was tussen half twee en kwart voor vier helemaal geen vliegverkeer mogelijk door de acties. Vooral cargovluchten werden daardoor getroffen. Ook woensdagvoormiddag was er hinder.

Vandaag staan tussen 6 tot 9 uur acties gepland van de luchtverkeersleiders in Charleroi. Voorts zijn er van 6.30 tot 8.30 uur acties in Antwerpen, van 7.15 tot 9.15 uur in Oostende en van 10 uur tot 15 uur in Luik. Tijdens die acties is er boven de getroffen luchthavens haast geen luchtverkeer mogelijk.