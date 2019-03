Gevallen godin van Silicon Valley, die ooit 8 miljard waard was, krijgt documentaire

De ‘godin van Silicon Valley’, zo noemden sectorgenoten haar. Die eretitel dankte Elizabeth Holmes (35) aan een spectaculaire uitvinding die tweehonderd ziektes zou opsporen in één bloeddruppel. Haar geschatte waarde bedroeg op het hoogtepunt bijna 8 miljard euro. Maar vandaag blijft van dat imperium niets over. Holmes’ succes bleek gestoeld op een grote leugen. Het Amerikaanse HBO maakte een documentaire over haar val.