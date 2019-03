Test Aankoop hard voor Gatz: “Nu radio’s laten verkopen die binnen vier jaar onbruikbaar zijn? Onaanvaardbaar”

Test Aankoop pleit voor een langere transitieperiode voor de overgang van FM naar de digitale radio DAB+. “Het feit dat er nu nog radiotoestellen worden verkocht die louter en alleen een FM-functie hebben om deze dan binnen drie à vier jaar naar het containerpark te brengen, is onaanvaardbaar”, zegt de consumentenorganisatie.

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, het gaat om digitale radio via de ether. DAB+ is een verbeterde versie daarvan. Het komt op dezelfde manier als FM binnen op een radiotoestel en is dus gratis. De technologie zou minder storingsgevoelig zijn dan FM en dus een betere kwaliteit bieden. Bovendien zouden er via DAB+ meer radiozenders kunnen bijkomen. Dat is nu moeilijk aangezien de FM-band vol zit.

Helft van Belgen

Bevoegd minister van Media Sven Gatz (Open Vld) wil tegen 2022 de Vlamingen voor de helft van de tijd naar digitale radio laten luisteren via verschillende technologieën. Om naar DAB+ te kunnen luisteren, hebben consumenten wel een DAB+-radiotoestel nodig en volstaat een FM-toestel niet. Daar knelt het schoentje volgens Test Aankoop, want er worden vandaag nog FM-radiotoestellen verkocht, die dus binnen enkele jaren niet meer bruikbaar zullen zijn.

Hetzelfde geldt voor de FM-autoradio’s. “Pas binnen twee jaar treedt er een Europese verplichting in voege om autoradio’s standaard uit te rusten net met DAB+. Gevolg: alle wagens die nu nog worden verkocht, aangevuld met alle auto’s die ouder zijn en die standaard geen DAB+-radio hebben, zullen vanaf 2022 plots zonder radiogeluid vallen”, verklaart Test Aankoop.

10 jaar

De consumentenorganisatie pleit daarom voor een langere overgangsperiode. “Eerst en vooral moeten FM-radio’s uit de handel genomen worden en nadien moet er een transitieperiode van 10 jaar komen om de bestaande FM-radiotoestellen uit te faseren”, klinkt het. Ze dringt er ook bij minister Gatz op aan op een verdere stop op de verkoop van FM-radio’s. “Die zullen binnen drie jaar sowieso al in de afvalbak belanden omdat ‘hun signaal’ het voor bekeken houdt”, aldus Test Aankoop.

De consumentenorganisatie benadrukt verder dat uit verschillende tests van DAB+-toestellen blijkt dat de kwaliteit nog vaak te wensen overlaat.