Vader schiet schoonmoeder neer met kruisboog voor ogen van zijn zoontje (11)

Tongeren / Antwerpen - Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van tien jaar gevraagd voor een 44-jarige Tongenaar die in 2016 zijn schoonmoeder met een kruisboog neerschoot en met een mes bewerkte. Dat deed hij voor de ogen van zijn elfjarige zoon. Daarna vluchtte hij enkele dagen naar Antwerpen waar hij onderdak kreeg bij twee mannen. Voor hen vroeg de procureur een werkstraf van 120 uur.

In 2016 werd de Tongenaar ten onrechte door zijn vriendin beschuldigd van pedofilie met zijn elfjarige zoontje. De man werd door de politie op zijn werk opgepakt en daarna onder voorwaarden vrijgelaten.

Kruisboog

Op 9 december 2016 trok de man gewapend met een kruisboog, verschillende pijlen en een mes naar de woning van de moeder van zijn zoon en verschool hij zich op de bovenverdieping. Rond kwart na acht kwam de oma met haar kleinzoon de woning binnen. De man passeerde zijn zoon op de trap toen die naar zijn kamer ging en schoot een pijl in de borst van de oma. Daarna sprong hij op de vrouw, die op de grond lag, en bewerkte haar met een mes. Daarna gooide hij de zwaargewonde vrouw in een berghok en ging hij ervan door met de inhoud van haar handtas en de autosleutels.

Verborgen in Antwerpen

Na een stop in Sint-Truiden en Hasselt waar hij zijn hand liet verzorgen reed hij naar een vriend in Antwerpen. In de woning werd hij door twee Antwerpenaren enkele dagen verborgen. Tijdens zijn verblijf in Antwerpen probeerden de drie mannen de politie op een verkeerd spoor te zetten door berichten naar de familie van zijn ex te sturen waarin ze zeiden dat de schutter overleden was door een overdosis. Enkele dagen later werd hij opgepakt in het Universitaire ziekenhuis van Antwerpen waar hij zijn hand liet verzorgen. In de gestolen auto werd de kruisboog gevonden en een rugzak vol met bebloede kleding.

Bovenop de gevangenisstraf van tien jaar vroeg de procureur nog een gevangenisstraf van een jaar voor de diefstal van de inhoud van de handtas en de autosleutels van de schoonmoeder.

Vonnis op 25 april.