“15.000 mensen moeten dringend gered worden uit overstroomde gebieden in Mozambique”

In Mozambique moeten ongeveer 15.000 mensen dringend worden weggehaald uit de gebieden die overstroomd raakten na de doortocht van de cycloon Idai. Dat heeft minister van Milieu Celso Correia donderdag verklaard. Ook hulpverleners waarschuwen voor bijkomende slachtoffers, omdat de storm een deel van de regio tot een gigantisch meer heeft omgevormd.

“We hebben gisteren 15.000 mensen geteld die nog dringend gered moeten worden”, zo verklaarde Correia donderdag in de stad Beira, die een week geleden zwaar getroffen werd door de cycloon. Heel wat mensen zijn op daken of in boomtoppen gekropen, maar wachten nog altijd op evacuatie.

“Ze zijn nog in leven, maar het is nodig om hen te redden, om hen daar weg te halen. Het is een race tegen de klok. Elke minuut telt.” Volgens de minister hebben in Mozambique al 217 mensen het leven verloren. Ook zijn volgens de regering naar schatting 600.000 mensen getroffen door de cycloon, 100.000 mensen konden nog niet door hulpverleners bereikt worden.

Pedro Matos, de noodhulpcoördinator van het Wereldvoedselprogramma (WFP) zegt dat er door het noodweer een gigantisch meer is ontstaan in de regio Buzi, vlak bij de stad Beira. “Ofwel waren mensen in staat om te vluchten, ofwel is er een erg groot aantal slachtoffers gevallen”, zegt hij. Satellietbeelden van het Europees ruimtevaartagentschap ESA tonen een meer van maar liefst 125 bij 25 kilometer, zo meldt de Britse krant The Guardian.

Ook in buurland Zimbabwe zijn al 139 doden geteld. Volgens een nieuwe schatting van het WFP zijn in dat land 200.000 mensen getroffen door cycloon en de overstromingen. Zij zijn de komende drie maanden op voedselhulp aangewezen.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gaat het om een van de grootste rampen die ooit ten zuiden van de evenaar werd aangericht door een cycloon.