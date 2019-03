Groothertogdom Luxemburg bouwt hek aan Belgische grens

Het Groothertogdom Luxemburg gaat een afsluiting bouwen aan de Belgische grens om zich te beschermen tegen de Afrikaanse varkenspest. Dat heeft het Luxemburgse ministerie van Landbouw en Milieu gemeld. Het hek van 8 kilometer komt ten zuiden van Steinfort, in de buurt van de Belgische dorpen Sterpenich en Clairefontaine.

In de provincie Luxemburg werden volgens het FAVV al 694 gevallen van Afrikaanse varkenspest geregistreerd. In het Groothertogdom Luxemburg zijn er nog geen gevallen van de ziekte aangetroffen: tests op kadavers van in totaal 131 everzwijnen waren negatief.

Het Groothertogdom heeft echter maatregelen genomen om een uitbraak van de varkenspest op zijn grondgebied ten alle koste te vermijden. Zo werd een veiligheidszone van 22.000 hectare afgebakend in het zuidwesten van het land. De absolute prioriteit is om de besmetting van varkens op het Luxemburgse grondgebied te vermijden, aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw en Milieu.

Denemarken startte in januari ook al met de bouw van een 70 kilometer lang hek aan de Duitse grens. Tot vandaag zijn in Duitsland echter geen gevallen van de Afrikaanse varkenspest geregistreerd. Critici menen bovendien dat de ziekte zich ondanks de bouw van het hek nog steeds kan verspreiden. Het is namelijk vooral de mens die verantwoordelijk is voor de verspreiding, door het vervoer van dieren, jachtreizen en het verspreiden van geïnfecteerd voedsel.