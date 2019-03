POLL. Kunnen gehandicapte Rode Duivels vanavond winnen van Rusland?

Geen Kevin De Bruyne. Geen Romelu Lukaku. Geen Vincent Kompany. Geen Axel Witsel. Geen Thomas Meunier. Geen Marouane Fellaini. Geen Mousa Dembélé. De Rode Duivels starten flink gehandicapt aan hun EK-kwalificatiecampagne tegen Rusland, en laat dat nu net de moeilijkste tegenstander van de groep zijn. Denkt u dat de Belgen ook zonder een hele resem sterkhouders zal kunnen winnen van Rusland?

Wat doen de Rode Duivels vanavond tegen Rusland?

De Rode Duivels nemen het vanavond om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op tegen Rusland in het kader van de kwalificatie voor EURO 2020. Zondag volgt de volgende wedstrijd al op het veld van Cyprus.

Ook Schotland, Kazachstan en San Marino zitten in de groep van de Belgen. De eerste twee kwalificeren zich automatisch voor het eindtoernooi in juni en juli van volgend jaar.

