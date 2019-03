Discriminatie op Brusselse arbeidsmarkt blijft

Mensen van buitenlandse afkomst ondervinden meer moeilijkheden op de Brusselse arbeidsmarkt en krijgen niet dezelfde loopbaanperspectieven. Dat blijkt uit de eerste Brussels monitoring over ongelijkheden op de arbeidsmarkt van ABVV-Brussel. De vakbond roept alle politieke, economische en sociale actoren op om van de strijd tegen ongelijkheid, zowel op als buiten de arbeidsmarkt, een prioriteit voor de volgende legislatuur te maken.

Ondanks het feit dat Brussel de meest kosmopolitische grootstad van Europa is, treft de ongelijkheid op de arbeidsmarkt nog steeds bepaalde segmenten van de Brusselse bevolking, blijkt uit de monitoring op basis van gegevens van Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zo ligt de werkloosheid bij mensen uit Sub-Saharaans Afrika en mensen van Noord-Afrikaanse afkomst respectievelijk 2,7 en 2,8 keer hoger dan dat bij mensen van Belgische afkomst. Bij gelijk opleidingsniveau blijft de arbeidskloof zeer groot tussen werknemers van Belgische en van niet-Belgische afkomst, voornamelijk bij een hoog opleidingsniveau.

Personen van buitenlandse origine werken in het algemeen in sectoren met lagere lonen en minder werkzekerheid en werknemers van buitenlandse afkomst (Noord- en Sub-Saharaans Afrika) werken vaker met een interimcontract, terwijl kwalitatieve, beter betaalde en stabielere banen meestal voorbehouden zijn aan mensen van Belgische afkomst. Bepaalde bevolkingsgroepen van buitenlandse afkomst, zeker Noord-Afrikaanse, zijn goed vertegenwoordigd in de openbare sector in Brussel, maar zijn ondervertegenwoordigd in statutaire contracten van betere kwaliteit (Magrebijnen: 18%; Sub-Saharaanse Afrikanen: 11%; Belgen: 51%).

De vakbond ziet verschillende factoren voor de discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt. Zo zijn mensen van buitenlandse afkomst slachtoffer van structurele ongelijkheid op andere gebieden dan werkgelegenheid, zoals gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs, wat hun integratie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Dit wordt bovendien van generatie op generatie doorgegeven.

Daarom pleit ABVV-Brussel voor verplichte diversiteitsplannen voor alle bedrijven met meer dan 100 werknemers die gewestelijke steun, premies en subsidies ontvangen, het verder bevorderen van de diversiteit van de openbare diensten, de effectieve uitvoering van discriminatietests door de gewestelijke inspectiedienst, en een sectorale oriëntatie van de anti-discriminatiecampagnes van Actiris.