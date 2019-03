Europese leiders lijken Mays vraag om Brexit-uitstel tot 30 juni te verwerpen

Brussel - De Europese staatshoofden en regeringsleiders lijken niet geneigd om in te gaan op de vraag van de Britse premier Theresa May om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. “Een verlenging (van de artikel 50-procedure, red.) zal wellicht maar tot mei mogelijk zijn. Als het een langere verlenging wordt, zal het Verenigd Koninkrijk verkiezingen moeten organiseren”, zei de Litouwse president Dalia Grybauskaite donderdag bij haar aankomst op de Europese top.

May vroeg de EU27 woensdag om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat moet het VK de tijd geven om, als Mays felbevochten Brexit-akkoord volgende week alsnog goedgekeurd raakt in het Lagerhuis, de noodzakelijke wetgeving te implementeren om de Brexit uit te voeren. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk verklaarde evenwel dat de door May voorgestelde datum “een reeks juridische en politieke vragen creëert”, maar dat een kort uitstel van de Brexit op zich wel mogelijk moet zijn.

Volgens goed ingelichte bronnen zou een meerderheid van de ambassadeurs van de EU27 het woensdagavond eens geraakt zijn over het feit dat een uitstel tot voorbij 22 mei niet wenselijk is. Op 23 mei starten namelijk de Europese verkiezingen en als het VK dan nog toch de EU behoort maar niet aan die verkiezingen deelneemt, zou dat voor juridische problemen kunnen zorgen.

Met welk uitstel de EU kan instemmen in het geval het brexit-akkoord goedgekeurd raakt, wordt vanavond/donderdagavond beslist op de Europese top. Dalia Grybauskaite leek alvast aan te geven dat zij en haar collega’s hun ambassadeurs gaan volgen. “We zullen een verlenging toekennen, maar de exacte timing is nog voer voor discussie. Maar het zal wellicht maar tot mei zijn. Als het een langere verlenging wordt, zal het Verenigd Koninkrijk verkiezingen moeten organiseren.”

Over een lange verlenging van de artikel 50-procedure kan pas worden beslist als het Lagerhuis het brexit-akkoord voor de derde keer wegstemt. In dat geval, zo gaf ook Tusk aan, kunnen de Europese leiders voor een extra top naar Brussel worden geroepen. Die zou volgende week donderdag of vrijdag kunnen plaatsvinden, amper enkele uren dus voor de oorspronkelijke voorziene brexit in de nacht van 29 op 30 maart. Maar ook al willen Londen en Brussel dat niet, is ook een ‘no deal’ nog steeds niet uitgesloten.

May

De Britse premier Theresa May wil alles in het werk stellen om haar land alsnog mét een onderhandeld akkoord uit de Europese Unie te doen vertrekken. Dat heeft ze donderdag nogmaals herhaald toen ze op de Europese top in Brussel aankwam. “Wat belangrijk is, is dat we erkennen dat brexit de beslissing van het Britse volk is. Daar moeten we gevolg aan geven”, zei ze.

May en de andere Europese leiders zullen op de top het Britse verzoek bespreken om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de collega’s van May daarmee zullen instemmen. Een verlenging van de artikel 50-procedure tot 22 mei, de dag voor de Europese verkiezingen van start gaan, lijkt het hoogst haalbare voor May.

Ze zei nogmaals dat ze betreurt dat het VK niet zoals gepland op 29 maart de EU kan verlaten met een akkoord, maar dat een korte verlenging het Lagerhuis wel de tijd geeft om “de definitieve beslissing te nemen die de uitslag van het referendum respecteert”.

Op de vraag of ze bereid is zonder akkoord de EU te verlaten als het Lagerhuis haar akkoord volgende week opnieuw wegstemt, wilde May niet antwoorden. “Het belangrijkste is dat we gevolg geven aan de uitslag van het referendum en het Britse volk de Brexit geven. Ik hoop dat we dat met een akkoord kunnen realiseren, en daar werk ik nog steeds aan.”