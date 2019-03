Kantoor van Vermassen overspoeld door steunbetuigingen voor neurochirurge Didgar

Leuven - Het advocatenkantoor van Jef Vermassen is overspoeld door schriftelijke steunbetuigingen voor neurochirurge Mehrnaz Didgar. Dat zegt haar raadsman Stephen Schellinck donderdag.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van het UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht in haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Het advocatenkantoor van Vermassen in Lede kreeg geen tientallen maar honderden brieven van mensen die hun steun betuigen voor Didgar. “Een baken in een medische storm”, zeggen patiënten die in het UZ Leuven door haar geopereerd werden. “Ze bracht zelf het ontbijt, legde de kussens goed en deed de gordijnen open. Het was een warme arts, die zelfs op zondag op bezoek kwam.”

Johannes Van Loon, haar diensthoofd in het UZ, was van plan om Didgar een negatieve evaluatie te geven. In het personeelsdossier stak nochtans niets dan lof: “hartelijk in de omgang met patiënten en collega’s”. Schellinck wijt de houding van het diensthoofd aan de moordende concurrentie in een keiharde sector. “De chirurgen hadden te horen gekregen dat ze nog enkele tandjes moesten bijsteken, onder meer om meer stafleden te kunnen opeisen. De solidariteit was ver zoek in Gasthuisberg.”

Didgar heeft op het proces herhaaldelijk gezegd dat het niet evident was om als vrouwelijke chirurge overeind te blijven in een typisch “mannenbastion”. Het was voor haar een uitdaging. Ze was er trots op dat ze “het gemaakt had in een vrouwonvriendelijke omgeving”.