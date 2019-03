Leuvense federale politie rolt bende mensensmokkelaars op

De Leuvense federale gerechtelijke politie (FGP) heeft begin deze week een bende mensensmokkelaars opgerold die actief was op de snelwegparkings in Heverlee, Heusden-Zolder, Aarlen en Ciney. Acht verdachten werden gearresteerd toen ze op heterdaad betrapt werden bij het smokkelen van groepen transmigranten via deze parkings en tijdens de daaropvolgende huiszoekingen. Een negende verdachte werd vorige week al gearresteerd tijdens een actie van een andere politiedienst. Dat meldt het Leuvense parket. Bij de actie trof de politie ook 41 transmigranten aan die verstopt zaten op vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek naar de mensensmokkelbende ging begin oktober 2018 van start toen bleek dat de parking van de E40 in Heverlee zowat dagelijks werd bezocht door een bende die transmigranten hielp bij het selecteren van vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk reden. De bende opereerde vanuit Brusselse kraakpanden en in het Brussels Noordstation. Daar rekruteerden ze transmigranten die vervolgens met het openbaar vervoer naar de betrokken parkings werden begeleid. In de loop van het onderzoek stelden de speurders vast dat de bende haar activiteiten ook uitbreidde naar parkings in het zuiden van het land, zoals Ciney en Aarlen.

In de nacht van 18 op 19 maart hield de Leuvense FGP dan een grootschalige actie op de snelwegparkings van Heverlee, Heusden-Zolder en Ciney. Daarbij kon de politie acht verdachten op heterdaad betrappen toen ze groepen transmigranten op vrachtwagens probeerden te verstoppen. Ook troffen de agenten 41 Soedanese, Eritrese en Somalische transmigranten aan.

De leden van de smokkelbende zijn van Soedanese en Eritrese herkomst. Een van de gearresteerden is een Belg van Soedanese afkomst die in Leuven woont. Hij wordt ervan verdacht te helpen bij de mensensmokkelactiviteiten en het doorsluizen van misdaadgeld naar Soedan.

Acht van de negen arrestanten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven en aangehouden. Zij verschijnen vrijdag voor de raadkamer.