Zo zou u de Rode Duivels het veld opsturen: ‘Anderlecht-middenveld’ neemt de rol over, Carrasco op de bank

Enkele dagen geleden vroeg we u hoe de Rode Duivels moeten aantreden tegen Rusland nu enkele belangrijke pionnen er niet bij zijn. Uw antwoord: met Youri Tielemans en Leander Dendoncker, die elkaar nog kennen van bij Anderlecht, centraal op het middenveld. Op links geeft u de voorkeur aan Thorgan Hazard boven Yannick Carrasco.

Weinig twijfels in doel, waar Thibaut Courtois ondanks zijn recente bankzittersstatuut bij Real Madrid nog steeds het vertrouwen geniet van het leeuwendeel van de voetbalkenners. Bijna 88% van de stemmers vindt dat de man die verkozen werd tot beste doelman op het voorbije WK onder de lat moet staan voor de Rode Duivels tegen de Russen.

Ook achterin ligt de hierarchie vast. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn certitudes, de ervaren Thomas Vermaelen geniet de voorkeur als derde verdediger. Jason Denayer is eerste invaller.

Jason Denayer. Foto: Photo News

Meer vraagtekens zijn er op het middenveld, waar de Rode Duivels met Thomas Meunier, Axel Witsel en Kevin De Bruyne drie van hun vier vaste basispionnen missen. U kiest voor Youri Tielemans en Leander Dendoncker centraal op het middenveld. Dat tweetal kan ook nog teren op de automatismen van hun gezamenlijke periode bij Anderlecht. Dennis Praet en Hans Vanaken kunnen ook op flink wat bijval rekenen. Zij zijn de eerste opties om eventueel naar een vijfmansmiddenveld over te stappen.

Op rechts krijgt Nacer Chadli de voorkeur op Timothy Castagne om Thomas Meunier te vervangen. Op de andere flank hoeft Yannick Carrasco van u niet terug in de ploeg te komen na zijn paspoortproblemen. Slechts 28% van de surfers gelooft nog in hem. Thorgan Hazard, die in de laatste match van de Rode Duivels twee keer scoorde op het veld van Zwitserland, mag van u op links blijven staan.

Foto: Photo News

Voorin kiest u voor de vaste drietand Hazard-Mertens-Lukaku (de poll werd afgenomen voor de blessure van Lukaku bekendraakte). Door de blessure van die laatste komt Michy Batshuayi in de ploeg. In de andere invallers - Adnan Januzaj, Leandro Trossard, Divock Origi en Christian Benteke - heeft u heel wat minder vertrouwen.

