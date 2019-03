Snelheid op A12 verlaagd naar amper 70 km per uur

Aartselaar / Boom / Wilrijk / Kontich - De maximumsnelheid op de A12 in Aartselaar zakt van 90 naar 70 km per uur tussen Boom en Wilrijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt die maatregel om de lange files tegen te gaan die het gevolg waren van de aanpassing van de kruispunten. “Met 70 km per uur moet de doorstroming weer vlotter gaan”, zegt het AWV.

De verkeerslichten op vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk hebben sinds half maart een nieuwe regeling om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar door die aanpassing stonden erop de eerste dag veel langere files dan anders. Om die files tegen te gaan, besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om de maximumsnelheid te verlagen van 90 naar 70 km per uur. Op de dwarsweg N177 verlaagt de snelheid van 70 naar 50 km per uur.

“De maatregel moet de doorstroming verbeteren”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV aan Het Nieuwsblad. “Een maximumsnelheid van 70 km per uur staat ons toe om een groene golf te creëren, waardoor je als automobilist vlotter zal kunnen doorrijden.”

De snelheidsverlaging gaat in vanaf maandag 25 maart en maakt deel uit van een groter plan om de verkeersdoorstroming op de A12 te verbeteren.

Nieuwe kruispunten

De eerdere aanpassing van de kruispunten gebeurde om het aantal onveilige situaties te verminderen. Verkeer dat vanuit de zijstraten naar links afslaat, komt sinds de aanpassing niet meer in conflict met overstekende voetgangers of fietsers. En ook overstekende auto’s krijgen niet meer gelijktijdig groen. Voor voetgangers kwamen er drukknoppen bij die hen langer groen moeten geven.

Door de kruispunten te verbinden met de Antwerpse verkeerscomputer, kunnen ze beter op elkaar afgestemd worden en zullen ze ook rekening kunnen houden met de drukte op de weg. Doordat de computer onderscheid maakt tussen auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer en fietsers, zal het verkeer ook veiliger en efficiënter verlopen. De snelheidsverlaging past in de maatregelen om de doorstroming te verbeteren.