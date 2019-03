Britse parlementsleden woest op May: “Ze is een nationale schande”

De Britse premier Theresa May is donderdag in Brussel om uitstel te vragen voor de Brexit. Ze hoopt de deadline te verschuiven van eind volgende week naar 30 juni. De EU lijkt enkel te willen toegeven indien er volgende week – nogmaals – over de Brexitdeal wordt gestemd in Westminster. Maar de kans is groot dat het Britse Lagerhuis de deal voor de derde keer verwerpt. Zeker nadat May woensdagavond de parlementsleden schoffeerde door hen de schuld te geven van alle chaos.

Britse parlementsleden reageerden donderdagochtend woest op een tv-toespraak die premier May de avond voordien had gehouden. In haar strijd met het parlement vroeg May de steun van het volk. “Ik ben zeker dat u, het publiek, hier genoeg van heeft”, vertelde ze. “U bent het beu dat parlementsleden over niets anders dan de Brexit spreken wanneer u echte zorgen heeft. Ik sta aan uw kant. Het is tijd voor de parlementsleden om te beslissen.”

Door de schuld voor het uitstel in de schoenen van de Britse parlementsleden te schuiven, hoopte May Westminster onder druk te zetten om de deal volgende week alsnog goed te keuren. Maar de verwijten lijken als een boemerang in haar gezicht te keren.

“Nationale schande”

Parlementsleden van oppositiepartij Labour noemen May een “nationale schande” en vergelijken haar retoriek met die van de Amerikaanse president Donald Trump en diens voormalige rechts-populistische adviseur Steve Bannon.

She's a national disgrace. I don't know why each time it surprises me. https://t.co/QKvmvuCNX1 — Jess Phillips (@jessphillips) March 20, 2019

Theresa May's attempt to put Parliament against the people on #Brexit tonight is sinister. It is the populism of Steve Bannon and Donald Trump. History will judge her brutally. Our country deserves so much better than this. — David Lammy (@DavidLammy) March 20, 2019

En ook uit haar eigen partij klinkt kritiek. In de Britse media haalde voormalig minister Sam Gyimah uit naar de premier. “Ik denk dat de democratie verliest wanneer een premier zichzelf tegenover het Lagerhuis opstelt en de parlementsleden verwijt dat ze hun werk doen.”

Alternatief akkoord

Naast May is ook Labour-leider Jeremy Corbyn naar Brussel afgereisd voor – weliswaar – afzonderlijke gesprekken met de Europese leiders. Hij zal pleiten voor een alternatief Brexitakkoord, met nauwere relaties met de EU.

Europa ziet het niet zitten

De Europese staatshoofden en regeringsleiders lijken niet geneigd om in te gaan op de vraag van de Britse premier Theresa May om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. “Een verlenging (van de artikel 50-procedure, red.) zal wellicht maar tot mei mogelijk zijn. Als het een langere verlenging wordt, zal het Verenigd Koninkrijk verkiezingen moeten organiseren”, zei de Litouwse president Dalia Grybauskaite donderdag bij haar aankomst op de Europese top.

Volgens goed ingelichte bronnen zou een meerderheid van de ambassadeurs van de EU27 het woensdagavond eens geraakt zijn over het feit dat een uitstel tot voorbij 22 mei niet wenselijk is. Op 23 mei starten namelijk de Europese verkiezingen en als het VK dan nog toch de EU behoort maar niet aan die verkiezingen deelneemt, zou dat voor juridische problemen kunnen zorgen.

Macron

“We moeten duidelijk zijn tegenover onszelf, onze Britse vrienden en onze bevolking. Ten eerste, er is twee jaar onderhandeld over het terugtrekkingsakkoord. Het kan niet heropend worden. Ten tweede, in het geval van een negatieve stemming zullen we naar een ‘no deal’ gaan. Dat weten we allemaal”, verklaarde Macron.

Schaart het Britse parlement zich alsnog achter het terugtrekkingsakkoord dat premier Theresa May vorig jaar met Macron en de andere Europese leiders sloot, dan staat de Franse president “open” voor “een technisch uitstel” van het momenteel op 29 maart geplande Britse vertrek. Dat uitstel moet wel “zo kort mogelijk” blijven, stelde hij.