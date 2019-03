Deze man dronk zich tien jaar lazarus om de beste remedie tegen een kater te vinden

Shaughnessy Bishop-Stall. Het klinkt als een duur whiskymerk, maar het is de naam van een Canadese schrijver. Tien jaar trok hij zwaar drinkend de wereld rond, op zoek naar de beste remedie tegen een kater. Resultaat: zijn nieuwe boek Hung over. Hieronder zijn vijf beste remedies tegen een kater.

Hondenhaar eten

“Daarvan waren de Grieken overtuigd. Het idee was niet compleet van de pot gerukt. Wanneer het lichaam alcohol afbreekt, breekt het eerst de ethanol af. Daarna breekt het de methanol af, dat formaldehyde wordt. Dat is geen goed product om in je lichaam te hebben. Door op hondenhaar te kauwen, krijg je dat schadelijke product sneller uit je lijf.”

Een baxter

“Heel efficiënt maar duur en je hebt er medisch personeel voor nodig. In steden als Las Vegas kan je de morning after een baxterkuur laten komen. Via je aderen krijg je dan een cocktail van onder andere magnesium en vitamines binnen.”

Van een hoog gebouw springen

“In Las Vegas staat de Stratosphere, de hoogste sky jump-toren (260 meter) ter wereld. Tijdens de sprong komt er zoveel adrenaline vrij in je lijf dat wanneer je beneden komt, je bijna van je kater verlost bent. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan vast: een ticket naar boven kost 110 euro.”

Veganistische kruidenpasta

“In de winkel kan je de veganistische kruidenpasta Marmite kopen. Als je maag het aankan, zullen een paar lepels Marmite de kater snel verdrijven. Het heilzame element is gist, dat ook in alcohol zit.”

Eieren

“In eieren zit NAC-zuur. Eieren eten is – dat weet ik nu wel na al die jaren van drinken en katers – zowat de meest efficiënte middel om een kater te verjagen.”