Auschwitz is “respectloze houding” van toeristen beu: “Hier zijn miljoenen mensen vermoord, hou dat in gedachte”

De organisatie die instaat voor het behoud van Duitse concentratiekamp Auschwitz heeft op Twitter toeristen aangemaand om zich respectvoller te gedragen. “Er zijn betere plaatsen om te leren lopen over een balk”, klinkt het op Twitter.

“Als je naar Auschwitz komt, wees dan bewust dat je een site bezoekt waar meer dan 1 miljoen mensen gedood werden”, schrijft de organisatie op Twitter. “Er zijn betere plaatsen om te leren lopen over een balk dan de op de site die symbool staat voor deportatie van honderdduizenden mensen naar hun dood.”

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 20, 2019

Het is niet verboden om foto’s te nemen in Auschwitz-Birkenau, maar foto’s van mensen die balanceren op de treinsporen die naar het kamp leiden, getuigt van weinig smaak. Op Instagram deelt de organisatie foto’s die bezoekers namen want “foto’s kunnen slachtoffers helpen herdenken, een foto zegt vaak meer dan duizend woorden”.

Photographs taken at @AuschwitzMuseum by visitors can commemorate the victims & help us to educate about the #history of #Auschwitz. Indeed "a picture can be worth a thousand words."



We search through @Instagram to find those great examples. See it here: https://t.co/zg7dI2tfJs pic.twitter.com/CNiaIxI8AR — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 21, 2019

Ook in Berlijn maken veel mensen ‘jolige’ foto’s en selfies bij het Holocaustmonument. Die krijgen ook veelal kritiek op sociale media. In 2017 begon de Joodse en Duitse kunstenaar Shahak Shapira het ‘Yolocaust’-project. Daarin combineerde hij selfies, genomen bij de Holocaustmonument, met beelden van de Holocaust zelf.