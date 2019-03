Opvangcentrum Steenokkerzeel geëvacueerd na plaag van bedwantsen

Steenokkerzeel - Veertig asielzoekers zijn uit het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel geëvacueerd nadat een vleugel daar besmet raakte met bedwantsen. Dat meldt Radio 2.

Een bedwants behoort tot de familie van de huisstofmijt. Een beet van het diertje veroorzaakt een klein rood puntje en jeuk. Enkele mensen die in het repatriëringscentrum verblijven, hadden de afgelopen dagen zelf de beten opgemerkt. “Alle bewoners van die vleugel zijn daarop geëvacueerd en overgebracht naar andere opvangcentra zoals in Brugge, Merksplas of Caricole in Steenokkerzeel. Een gespecialiseerde firma heeft de bedwantsen verdelgd en de vleugel ontsmet”, zegt Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel.

Wanneer de vleugel weer in gebruik kan worden genomen, is niet duidelijk. Om de bedwantsen volledig uit te roeien, is een tweede ontsmettingsbeurt nodig.