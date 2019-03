“Piloot gecrashte Boeing 373 zocht wanhopig in handleiding wat hij moest doen”

De piloten van de Boeing 737 MAX 8 die in oktober vorig jaar neerstortte, zochten wanhopig in de handleiding van het toestel waarom het maar bleef dalen. Drie ingewijden hebben dat aan het persbureau Reuters verklaard. Het toestel van het Indonesische Lion Air crashte uiteindelijk in de Javazee, alle 189 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De oorzaak van de crash is nog altijd niet duidelijk. Drie goedgeplaatste bronnen menen nu dat uit de opnames van de zwarte doos is op te maken dat de gezagvoerder de controle van het toestel aan zijn copiloot gaf, zodat hijzelf in de handleiding zou kunnen zoeken waarom de neus van de Boeing omlaag werd gedrukt en op geen enkele manier kon worden rechtgetrokken.

Begin deze maand stortte in Ethiopië een andere Boeing 737 van hetzelfde type neer. Daarbij vielen 157 doden. Die crash vertoont opvallend veel gelijkenissen met de ramp van het toestel van Lion Air. Alle Boeings 737 MAX 8 staan momenteel wereldwijd aan de grond.

