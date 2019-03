Dat begint goed voor de Rode Duivels: concurrent Schotland al meteen sensationeel onderuit bij Kazachstan

Meteen sensatie in de EK-kwalificatiegroep van de Rode Duivels. In de openingspartij is Schotland met 3-0 onderuit gegaan op het kunstgras van Kazachstan, de nummer 117 van de wereldranglijst. Goed nieuws voor de Belgen, die zo een land dat de top twee ambieerde meteen punten zien verliezen.

Schotland moest het op het veld van Kazachstan zonder zijn twee grootste talenten doen. Zowel Andy Robertson (Liverpool) als Kieran Tierney (Celtic) moesten geblesseerd toekijken hoe de gastheer op een vroege voorsprong kwam. Een knappe lange bal belandde in de rug van de Schotse defensie tot bij Yuriy Pertsukh, die Schots doelman Scott Bain fusilleerde met een heerlijke trap in het dak van het doel.

Amper tien minuten stonden er op de klok of de score was al verdubbeld. De nummer 117 op de wereldranglijst speelde de Schotten helemaal uit verband. Graeme Shinnie, die op links depanneerde, werd kinderlijk eenvoudig in zijn rug gepakt en Yan Vorogovskiy tikte van dichtbij de 2-0 in doel. Schotland in shock. The Tartan Army had gehoopt op zijn minst mee te dingen voor een plek bij de eerste twee, die recht zou geven op kwalificatie voor EURO 2020. Na amper tien minuten mocht die hoop al de koelkast in. Rustverslag van de BBC: “It’s been horrible, really horrible.”

McLeish heeft wat uit te leggen

Na rust ging de treurmars van de Schotten gewoon door. Een prachtige voorzet vanop links waaide tot aan de tweede paal, tot bij Zaynutdinov. De speler van Rostov kopte perfect kruiselings binnen. Daarna kregen de bezoekers de bal cadeau van de thuisploeg, maar erg veel konden ze daar niet mee aanvangen. De Kazachen wonnen zo nog maar voor de derde keer een officieel duel in de afgelopen vijf jaar. “Een vernedering”, concludeerde de Britse openbare omroep. Ex-Genk-trainer Alex McLeish heeft duidelijk wat uit te leggen…

Voor de Rode Duivels is dit goed nieuws. In een groep met Rusland, Schotland, Kazachstan, Cyprus en San Marino werd algemeen aangenomen dat de strijd om de eerste twee plekken tussen België, Rusland en Schotland zou gaan.

De Rode Duivels spelen vanavond om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion tegen Rusland. Zondag spelen de Belgen in Cyprus. Op 11 juni ontvangen Hazard en co Schotland in Brussel.