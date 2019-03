Antwerp kan dit seizoen niet meer rekenen op verdediger Aurélio Buta

Antwerp-verdediger Aurélio Buta is donderdagochtend succesvol geopereerd aan een in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk opgelopen meniscusletsel en is daardoor out tot het einde van het seizoen, zo maakte de club donderdag bekend.

De 22-jarige Buta miste het seizoensbegin door een operatie, maar knokte zich nadien in de basiself van Laszlo Bölöni en gaf die titularisstek niet meer uit handen. In totaal verscheen hij dit seizoen in 21 wedstrijden aan de aftrap voor The Great Old, die over een dikke week als nummer zes aan Play-off I begint.