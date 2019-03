1.600 hotelgasten begluurd met verborgen camera’s in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse politie heeft een onderzoek opgestart naar vier mannen die ervan verdacht worden 1.600 hotelgasten te filmen met verborgen camera’s. Twee mannen zijn gearresteerd, verklaart de politie.

Vier mannen worden ervan verdacht livebeelden uit motelkamers tegen betaling aan te bieden. Ze hebben camera’s verstopt in decoders van de televisie, stopcontacten en in haardrogerhouders op de motelkamers. De mannen zouden 7 miljoen Zuid-Koreaanse won, of 5,4 miljoen euro, gekregen hebben van de betalende bezoekers op hun website. Volgens de krant The Korea Herald verkochten de mannen meer dan 800 video’s aan 97 leden van de streamingsite met in totaal meer dan 4.000 leden.

De video-opnames zijn gemaakt tussen november 2018 en maart 2019, verspreid over 30 motels in 10 steden in het centrum en zuidoosten van het land. Als de twee hoofdverdachten veroordeeld worden, riskeren ze elk een gevangenisstraf van zeven jaar, zegt de politie.

Illegale verborgen camera’s zijn een groeiend probleem in Zuid-Korea. In 2018 betoogden duizenden vrouwen in de hoofdstad Seoel om de daders hard aan te pakken. Bekende K-popzanger en tv-ster Jung Joon Young kwam deze week in Zuid-Korea nog in het nieuws omdat hij in het geniep vrouwen filmde waarmee hij seks had, en de opnames in chatgroepen deelde.