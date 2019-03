Toestand onbeheersbaar op Brussels Airport: luchtverkeersleider verwacht hinder rest van de dag en nacht

Brussel - Skeyes verwacht dat er nog de rest van de dag actie zal gevoerd worden door de luchtverkeersleiders en dat er ‘s avonds en ook ‘s nachts hinder zal zijn. Dat meldt de woordvoerder donderdagnamiddag. Volgens Arnaud Feist, topman van de luchthaven, is de toestand “onbeheersbaar.”

Ook donderdag was er opnieuw hinder door vakbondsacties bij skeyes, zo bleek ‘s ochtends al. De werking is afhankelijk van de opkomst, legt de woordvoerder uit na de shiftwissel in de namiddag. Meer informatie kon niet gegeven worden over het aantal personeelsleden dat kwam opdagen, maar skeyes blijft dus hinder verwachten. “We gaan ervan uit dat er nog verder actie gevoerd zal worden en dat er ‘s avonds en ook in de nacht hinder zal zijn”, aldus woordvoerder Dominique Dehaene.

De actie veroorzaakt donderdag hinder op verschillende luchthavens in het land. Brussels Airlines schrapte op Brussels Airport bijvoorbeeld tien vluchten naar Europese bestemmingen in de namiddag, plus de bijhorende tien terugvluchten. “Dat waren voornamelijk vluchten die donderdagnamiddag moesten plaatsvinden, daardoor hebben we een soort buffer kunnen creëren”, zegt woordvoerster Maaike Andries. Voorlopig zijn er bij Brussels Airlines geen plannen om nog meer vluchten te schrappen. “We hopen dat het bij vertragingen blijft.”

Vertragingen

Er is sprake van vertragingen van een halfuur tot 2.30 uur. “Er is een gemiddelde vertraging van een uur of meer”, zegt Andries. Bijna alle vluchten ondervinden hinder. Vertragingen blijven doorheen de dag immers opschuiven, waardoor er een watervaleffect is, zegt de woordvoerster nog.

“Onze passagiers zijn het slachtoffer”, betreurt de luchtvaartmaatschappij de acties bij skeyes. Hoe de situatie voor het luchtverkeer verder zal evolueren, blijft ook voor Brussels Airlines “koffiedik kijken”.

De acties bij skeyes veroorzaken wrevel bij veel reizigers. In een open brief leggen de luchtverkeersleiders daarom uit dat het personeelstekort de veiligheid van iedereen ondermijnt. In de brief zeggen ze dat ze vrijdag ook de aanslagen van 22 maart zullen herdenken. Vrijdag zullen er tijdens de herdenkingen geen acties zijn, klinkt het in de brief. “Uit respect voor alle werknemers, de slachtoffers en hun families, zullen ze gedurende de herdenkingsmomenten geen acties voeren.”

Toestand onbeheersbaar

De acties van de luchtverkeersleiders maken de toestand op Brussels Airport helemaal onbeheersbaar. Dat zegt Arnaud Feist, de topman van de luchthaven. Hij roept op om snel een einde te maken aan het sociaal conflict bij skeyes, het vroegere Belgocontrol.

Brussels Airport heeft nog geen zicht op hoe de toestand zal zijn na 22 uur, als er opnieuw een ploegwissel plaatsvindt bij Skeyes. De luchthaven hoopt op een pauze in het conflict vrijdag, tijdens de herdenking van de aanslagen op 22 maart. De luchtverkeersleiders hebben al laten weten dat ze die herdenking niet willen verstoren.“Maar nu moeten we ook een oplossing vinden”, aldus Feist. “We kunnen in zo’n scenario niet voortdoen. We zitten in totale onzekerheid. Ik vraag een snelle oplossing om acties in de komende weken te vermijden.” De paasvakantie komt er immers aan.

Volgens Feist zijn de acties ook niet goed voor de positie van Brussels Airport als vrachtluchthaven tegenover buitenlandse luchthavens. Sommige maatschappijen zouden al verhuizen.