Barcelona laat befaamde strepen varen en kiest voor opmerkelijk nieuw shirt (én een speciaal voor tegen Real Madrid)

Het huidige seizoen is verre van voorbij, maar er circuleren toch al voetbaltruitjes voor volgend seizoen. Zo ook van FC Barcelona, waar ze blijkbaar willen afstappen van de befaamde strepen.

Het doorgaans betrouwbare www.footyheadlines.com lekte de nieuwe Nike-truitjes van Lionel Messi en co donderdag. Opvallend: geen strepen, wel blokjes deze keer voor de Blaugrana. Daarmee gaat de club de Kroatische toer op en stapt het af van het traditionele ontwerp.

Een riskante beslissing? Het is niet de eerste keer dat Barcelona de traditie doorbreekt. In het seizoen 2015-2016 werd er ook niet voor verticale strepen gekozen, wel voor horizontale. Maar het waren wel strepen, in tegenstelling tot nu.

Op sociale media werd alvast negatief gereageerd:

Official photos of Barcelona's home kit for next season. [footy headlines] pic.twitter.com/8yT1SZ1b9I — barcacentre (@barcacentre) 21 maart 2019

Het nieuws komt bovenop de onthulling van de krant Sport dat Barcelona volgend seizoen niet drie maar vier truitjes zal hebben. Het truitje met de Catalaanse vlag op, de ‘Senyera’, zou in 2019-2020 gedragen worden in “enkele topmatchen” waaronder die in Madrid tegen Real.