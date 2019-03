Minder spijbelaars voor het klimaat in Antwerpen en Brussel

In Antwerpen zijn donderdagochtend zo’n 200 jongeren van Students for Climate en Youth for Climate door de binnenstad getrokken, in Brussel telde de politie er 500. Het zwaartepunt lag vandaag in Wallonië, waar meer dan 1.000 jongeren op straat kwamen.

De opkomst voor de achtste klimaatactie was aan de lage kant in vergelijking met de voorbije weken. Maar de deelnemers in Antwerpen treurden er niet om. ‘Jullie zijn de diehards van de klimaatacties!’, kregen ze te horen van de organisatoren van Youth for Climate. De deelnemers scandeerden slogans als ‘On est plus chaud que le climat!’, ‘Change the system, not the climate!’ en ‘De planeet is te heet, de regering doet geen reet!’.

Ook in Brussel viel op dat er maar 500 spijbelaars aanwezig waren voor de mars. De jongeren stapten opnieuw van het station Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. Vorige week vrijdag kwamen er in Brussel 30 35.000 mensen op straat. Die mars in het teken van de Global Strike for Future kwam er na een oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

Het zwaartepunt van de actie van Youth For Climate lag deze week in Wallonië. 1.000 spijbelaars kwamen naar buiten in Waver, de woonplaats van premier Charles Michel, en ook honderden jongeren vulden de straten van Luik.

De mars in Luik vertrok rond 13 uur aan het treinstation Luik-Guillemins. Vlaamse scholieren, met onder meer boegbeeld Anuna De Wever, kwamen hun Franstalige collega’s versterken, en er was ook steun van enkele ‘gele hesjes’ en van Grootouders voor het Klimaat. Dat was alles samen goed voor meer dan 1.000 manifestanten.

Adelaïde Charlier, het Franstalige uithangbord van Youth for Climate, riep de politiek nog maar eens op om een klimaatwet goed te keuren. ‘We zijn zeer ontgoocheld, maar we zullen de druk op de ketel houden’, klonk het. De beweging wil blijven mobiliseren tot de verkiezingen van 26 mei.