Meer dan een miljoen Britten tekent petitie tegen Brexit

De officiële website waarop Britten petities kunnen indienen is vanmorgen gecrasht. Toen honderdduizend burgers een petitie probeerden te tekenen die de regering vraagt om de Brexit te schrappen, kon het systeem het niet meer aan. De petitie heeft intussen al meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld.

Toen de Britse premier Theresa May woensdagavond kritiek uitte op haar parlementsleden omdat die haar Brexitdeal niet wilden goedkeuren steeg het aantal handtekeningen plotseling. Toen de site voor een eerste keer crashte op donderdag hadden al 600.000 mensen de petitie getekend, en dat aantal groeide met 1.500 per minuut. Tegen 9 uur ’s morgens lag de website plat en kregen geïnteresseerden de boodschap dat de petitie onbereikbaar was door onderhoud. Tegen 9.40 uur kon de petitie opnieuw getekend worden, maar toch was de website nog verschillende keren onbereikbaar. Tegen 15 uur in de namiddag stond de teller al op 1 miljoen handtekeningen. Enkele uren later waren dat er al 1,2 miljoen.

De mogelijkheid om een nieuwe referendum te organiseren, werd vorige week nog verworpen in het Lagerhuis. Bij het Brexitreferendum dat in 2016 plaatsvond, stemde een meerderheid van de Britten voor een uitstap uit de EU.

De Britten zouden op 29 maart uit de Europese Unie treden, maar Londen heeft inmiddels om een uitstel gevraagd tot 30 juni. Die vraag wordt donderdag op de EU-top in Brussel besproken.