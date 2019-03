Strijd om drugscontacten van familie uit Temse

Temse - De schoonbroer van de vermoorde Raouf B.A. is vorige week overvallen door vier jonge gangsters uit Temse en Antwerpen. Die waren uit op zijn gsm met daarin belangrijke drugscontacten. Het viertal werd opgepakt door de politie.

Met mutsen op en kappen over het hoofd trokken vier jongen mannen vorige week donderdag naar het huis van Mohamed B.A. in Temse, de schoonbroer van de in december van vorig jaar vermoorde drugscrimineel Raouf B.A. (41) Het viertal was uit op een Nokia-gsm van amper vijftig euro die vol stond met belangrijke contacten en berichten uit het drugsmilieu. De mannen drongen binnen via de achterdeur en trokken een plastic zak over het hoofd van Mohamed B.A. die in de zetel televisie zat te kijken. De gsm waar ze naar op zoek waren werd meegenomen net als een bedrag van 250 euro en een Iphone.

Na de overval sloegen de gangster op de vlucht maar werden daarbij opgemerkt door een politiepatrouille die toevallig voorbij reed. Met de hulp van de omliggende korpsen konden de vier daders ingerekend worden. Het ging om een jongeman uit Temse en drie uit Antwerpen. Een van hen was familie van Mohamed B.A. Het viertal werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste om hen aan te houden. Dinsdag kwamen ze voor de raadkamer in Dendermonde. “Daar werd hun aanhouding verlengd”, zegt woordvoerder Frank Van De Sijpe van het parket Oost-Vlaanderen. “Ze blijven dus in de cel.”

Zelf verklaren de mannen allemaal dat ze buiten stonden op het moment van de feiten. “Verder onderzoek moet duidelijk maken wat de precieze rol is geweest van iedereen”, zegt meester Nadine Maes, die één van de vier verdachten verdedigt. “Een confrontatie zal daarvoor wellicht noodzakelijk zijn.”

Wel duidelijk is het feit dat de drugscontacten die de familie B.A. heeft opgebouwd bijzonder gegeerd zijn.

Raouf B.A. werd op 6 december van vorig jaar doodgeschoten en verminkt achtergelaten op een landelijk wegje in het Nederlandse Kloosterzande. Het ging om een afrekening binnen het criminele drugsmilieu uit Antwerpen en het Waasland, waarvoor tot nu toe een man uit Stekene en zijn broer uit Nederland werden opgepakt.