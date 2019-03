Weetje voor een sportquiz: Lionel Messi klopte alle clubs tegen wie hij ooit speelde, buiten één onbekend ploegje

Hij dolt er tegenwoordig weer op los, Lionel Messi. Met twee doelpunten en twee assists in de Champions League tegen Lyon, en een prachtige hattrick in La Liga tegen Betis. De Argentijn zit dit seizoen al aan 39 doelpunten en 21 assists in 37 optredens. En hij heeft nu 84 van de 85 teams tegen wie hij ooit speelde, verslagen. Eentje niet dus...

LEES OOK.Barcelona laat befaamde strepen varen en kiest voor opmerkelijk nieuw shirt (én een speciaal voor tegen Real Madrid)

De club die de eer heeft om nog nooit verloren te hebben van Lionel Messi is het beruchte UDA Gramenet. Wie? Wel, UDA Gramenet is een Catalaanse clubje dat momenteel in de Segunda Catalana Division speelt.

Maar 15 jaar geleden, op 27 oktober 2004, lukte de toenmalige tweedeklasser met een stadion van 5.000 zitplaatsen een mirakel. In de tweede ronde van de Copa del Rey werd thuis met 1-0 gewonnen van het grote Barça. Een zekere Oscar Olles scoorde in de 103de minuut het enige doelpunt van de match.

De 17-jarige Messi, die toen nog met rugnummer 30 speelde, was exact een halfuur eerder vervangen door Samuel Eto’o. Barcelona, dat kampioen zou worden, speelde toen trouwens niet met een reservenploeg. Dit was de basiself van de Blaugrana: Martinez; Oleguer, Puyol, Marquez, Navarro; Iniesta, Van Bronckhorst, Xavi; Giuly, Larsson, Messi.

Het bekeravontuur van Gramenet eindigde toen pas in de kwartfinales na een thriller tegen Betis. Thuis werd, alweer verrassend, 2-2 gelijkgespeeld tegen de groen-witten. In Sevilla won de ploeg die vierde zou worden in La Liga en de beker zou winnen met 4-3.

Voor de volledigheid: Sevilla werd de meeste keren verslagen door Messi, namelijk 28 keer.