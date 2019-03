Eurostar bekomt Franse licentie en kan ook bij een no deal-Brexit voortsporen

Het Franse ministerie van Ecologische en solidaire transitie heeft het Franse filiaal van Eurostar een spoorlicentie toegekend. Hierdoor kan de maatschappij blijven sporen in Frankrijk, zelfs als er een harde Brexit, dus zonder akkoord, komt. Dat blijkt uit een publicatie in het Franse staatsblad.

Bij een harde Brexit zouden spoorbedrijven die enkel een Britse licentie hebben, zoals het geval was voor Eurostar, niet meer automatisch het recht hebben om in de Unie op het spoornet te rijden.

De hst-maatschappij die via de kanaaltunnel tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam spoort, is voor 55 procent in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en 5 procent van de NMBS. Het Canadese pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec heeft 30 procent in handen en 10 procent zit bij het Britse fonds Hermes Infrastructure.