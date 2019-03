Rode Duivels met Brussels middenveld, Martinez kiest voor Boyata én Castagne in plaats van Vermaelen en Chadli

Brussel - Bondscoach Roberto Martinez geeft donderdag voor de opener van de kwalificatiecampagne tegen Rusland op het middenveld vertrouwen aan youngsters Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Ook Timothy Castagne en Michy Batshuayi starten in de basis.

Martinez kreeg voor de partij tegen Rusland wat puzzelwerk voor de kiezen. Axel Witsel, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Romelu Lukaku zet de Spaanse T1 meestal als eerste op zijn blad, maar zij ontbreken door blessures. Zonder ook de geblesseerde Mousa Dembélé en de gestopte Marouane Fellaini moest Martinez dus vooral op het middenveld sleutelen.

De bondscoach kiest uiteindelijk zonder grote verrassingen voor Youri Tielemans en Leander Dendoncker op het middenveld. Beide spelers met een verleden bij Anderlecht komen het nieuwe jaar weer aan de oppervlakte. Tielemans spoelt bij Leicester het wrange gevoel van bij Monaco door, terwijl Dendoncker bij Wolverhampton steeds onmisbaarder wordt.

Batshuayi

Achterin krijgt Thibaut Courtois drie verdedigers voor zich. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben het gezelschap van Dedryck Boyata, die de voorkeur krijgt op Thomas Vermaelen, pas weer fit. Thorgan Hazard speelt op de linkerwingback, Timothy Castagne is de vervanger van Meunier rechts.

Om doelpunten te scoren rekent Martinez zoals verwacht op Eden Hazard en Dries Mertens. Michy Batshuayi is in de punt de logische vervanger van Lukaku. De spits van Crystal Palace doet het haast altijd goed bij België en zit al aan twaalf goals in 23 interlands.

Bij de defensief ingestelde Russen weinig grote verrassingen. Bondscoach Stanislav Cherchesov opteert tussen de palen voor Guilherme, Cheryshev en captain Dzyuba moeten tegenprikken. De selectieheer rekent ook opnieuw op de ervaren Yuri Zhirkov. De verdediger van Zenit zette na het WK een punt achter zijn interlandloopbaan, maar moet nu depanneren op de linksback.

Rusland: Guilherme - Fernandes, Nababkin, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov - Akhmetov, Golovin, Kuzyaev, Cheryshev - Dzyuba