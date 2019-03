Francken wil niet opnieuw getuigen over humanitaire visa

Theo Francken is niet van plan opnieuw te getuigen in de Kamercommissie over de humanitaire visa. Francken is daar niet toe verplicht, maar was wel opnieuw uitgenodigd door de partijen. Aanleiding waren de resultaten van het interne onderzoek dat zijn opvolgster Maggie De Block (Open VLD) had gevoerd. Dat riep onder meer nieuwe vragen op over de werkwijze van het kabinet-Francken bij het uitreiken van humanitaire visa.