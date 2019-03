Voor 350.000 euro is hij de uwe: de meest luxueuze motorhome van het land

Het kost aardig wat, maar wie komende zomer met het nodige comfort wil kamperen, kan eens aankloppen bij SEC-Construction in Lommel. Een zelfgebouwde twaalf meter lange motorhome – groter mag niet op Belgische wegen – staat er te koop voor een slordige 350.000 euro. Dat is de tweedehands prijs. Een halfjaar geleden kostte het blinkende gevaarte nog 100.000 euro meer.

Iets meer comfort voor tijdens het kamperen: een ingebouwde keuken, ledverlichting in alle kleuren en lederen zetels. Foto: Boumediene Belbachir

Wie binnenstapt, waant zich in een hotelsuite. Eentje met een kingsize bed, ingebouwde keuken, ledverlichting in alle gewenste kleuren en verschillende flatscreens. Op de teller staat wel al 200.000 kilometer. De vorige eigenaar was een motorcrosser die Europa doorkruiste, maar zijn nieuwe team heeft al deze pracht niet nodig.

