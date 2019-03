Eddy Merckx wisselt (gele) truitjes met Eden Hazard

Wielericoon Eddy Merckx heeft donderdag voor de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Rusland truitjes gewisseld met aanvoerder Eden Hazard. De Ronde van Frankrijk vertrekt dit jaar op 6 juli vanuit Brussel. De Duivels spelen tegen de Russen zoals eerder aangekondigd in het geel, en niet in hun gebruikelijke rode thuisuitrusting. Ook dat is om Eddy Merckx te eren en de Grand Départ vanuit de hoofdstad extra in de verf te zetten.

De 106e Tour de France - vijftig jaar na de eerste eindzege van Eddy Merckx in 1969 - zal op zaterdag 6 juli starten met een rit in lijn van 192 km met zowel start- als aankomst in Brussel. Het peloton maakt na haar vertrek een ommetje langs de Vlaamse Ardennen, tot in Charleroi, om vervolgens terug te keren naar de hoofdstad. Op zondag 7 juli wacht de renners een ploegentijdrit van 28 km met start aan het Koninklijk Paleis en aankomst aan het Atomium.