“Een klein frietje met tartaar...” en dan zie je die veelheid aan vleesjes klaarliggen om gekozen te worden. Bitterballen vanavond? Of toch maar een Mexicano? Zin in iets met vis of juist veggie, en hoe smaken al die vleesjes die je nog nooit geproefd hebt? Onze vleesjeswijzer helpt je snel een lekkere keuze te maken. Of dat hopen we toch.

In wat heb je zin?

Ok, iets pikant! Maar ook ...

Krokant? Goed zo...

Iets vegetarisch? Geen probleem!

Iets uit de zee, hoezee!

Tok tok! Are you tokking to me? Hoe wil je graag je kippetje?

Goed. Niet moeilijk doen, je staat tenslotte in een frituur.

Iets pittigs. Iets met kruiden... Kies dan voor...

Pikant! En kip! Kies dan voor...

Pikant en krokant? Kies dan voor...

Een pikante burger? Dan hebben we voor jou...

Een krokante kroket? Tadaa...

Hoe krokant? Wat krokant? Juist, gewoon krokant krokant! Wij presenteren u...

Een krokante burger? Jawel...

Vegetarisch uit Azië? Heerlijk! Kies maar...

Tegenwoordig zijn er evenveel vegetarische burgers, dan burgers met vlees. Echt waar.

Vegetarisch krokant? Wat dacht je van een...

Neen, garnalen zijn geen vissen, maar nu je hier toch bent: Waarom probeer je geen...

Wij weten wat je wil. Je wil een...

Een burger met vis. Simpel toch, dat is een...

Kip om met je handen te eten? Geweldig! Wat denk je van...

Pikante kip? Dan hebben we voor jou een...

Oh, je houdt van krokant. Mogen we dan een ... aanbieden?

Een kippenburger? Wat dacht je van een...

De klassiekers in het frituur? Dat zijn deze:

De klassieker van alle burgers is uiteraard de...