Keylor Navas, de rivaal van Thibaut Courtois bij Real Madrid, kan weer lachen: “Toen ik mijn naam zag staan, werd ik even emotioneel”

Het zijn niet de weken van Thibaut Courtois. Zindine Zidane verving Santiago Solari als trainer van Real Madrid, onze nationale nummer één verdween afgelopen weekend meteen naar de bank bij De Koninklijke en bij de Rode Duivels blunderde hij tegen Rusland. Keylor Navas beleeft intussen weer leuke tijden in Madrid. “Ik werd even emotioneel”, aldus de Costa Ricaan.

Navas won drie opeenvolgende Champions League-trofeeën met het Real Madrid van Zidane, maar verloor dit seizoen zijn plek aan Courtois. De Costa Ricaan dacht aan vertrekken, maar stond zondag weer onder de lat tegen Celta de Vigo.

“Zidane nam me apart en vertelde mij dat ik zou spelen. Toen ik mijn naam zag staan tussen de basisspelers voor het duel met Celta, maakte dat me wel even emotioneel”, zei Navas aan Cadena COPE. “Maar het verleden ligt nu achter me. Ik wil focussen op een nieuw hoofdstuk onder Zidane. Ik weet dat hij iedereen kansen geeft. Hij is ook altijd eerlijk, dat houdt me rustig.”

En de competitie met Courtois? “Ik denk dat dit gezond is, rivaliteit. Ik heb er geen probleem mee om te vechten voor mijn plaats, met niemand. De trainer heeft een keuze gemaakt, dat is het. Ik neem dat niet persoonlijk. Ik wil genieten van mijn job en zo veel mogelijk spelen. Solari? Ik zat meer dan twintig wedstrijden achter elkaar op de bank. In de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen CSKA Moskou kwamen alle wisselspelers aan bod, behalve ik. Ik had het gevoel dat wat ik ook deed, ik toch niet aan spelen toe zou komen.”

Foto: EPA-EFE

Steun van ploegmaats

Maar Navas is populair in Madrid. “Ik ben me wel altijd professioneel blijven opstellen en was ook gemotiveerd om dat te doen. Het is hoe dan ook een voorrecht om hier te spelen. Ik kreeg gelukkig ook steun van mijn teamgenoten. Ze lieten me niet in de steek. Sergio Ramos, Luka Modric, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale, Isco… Ik kan eigenlijk alle namen wel opnoemen”, aldus de Costa Ricaan.

Blijft de 32-jarige doelman dan toch in Madrid? “Ik heb nog een contract voor één seizoen en ik wil hier blijven. Ik heb alles voor deze club gegeven en zal dat ook blijven doen. Ook al wil ik niet nog eens zo’n seizoen meemaken als dit.”

Afwachten of Navas ook na de internationale break onder lat staat bij De Koninklijke. Of Courtois zijn kans krijgt van Zidane. Afspraak op zondag 31 maart voor Real Madrid - SD Huesca.