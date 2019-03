Weyts mag hervorming rijopleiding (voorlopig) behouden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts( (N-VA) hoeft zijn hervorming van de rijopleiding niet op te bergen. In zijn dispuut met zijn federale evenknie François Bellot (MR) geeft de auditeur van de Raad van State de N-VA-minister gelijk.

Ouders die hun kind willen leren rijden, moeten daarvoor sinds kort een opleiding van drie uur volgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen voorlopig rijbewijs. Het is een van de nieuwe elementen uit de rijopleiding die Ben Weyts op een nieuwe leest heeft geschoeid. Vlaanderen is wel bevoegd voor het rijexamen, maar het is de federale regering die zich over de rijbewijzen buigt. En net om die reden stapte minister Bellot naar de Raad van State. Die weigerde eind 2017 al om de regeling te schorsen en nu geeft ook de auditeur van het rechtscollege Ben Weyts gelijk. De Vlaamse regering gaat haar boekje niet te buiten, staat in het arrest te lezen.

Weyts is tevreden: “Ik heb de rijopleiding hertimmerd nadat we in 2014 geconfronteerd werden met de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd. Ik wil daarom Vlaamse jongeren beter voorbereiden op het verkeer. Je kan niet de communautaire rust prediken en ondertussen alsmaar proberen om stokken te steken in de Vlaamse wielen.” Bellot bestudeert het arrest nog. Maar dat de voltallige Raad van State de auditeur ook gaat volgen, is volgens hem allesbehalve zeker.