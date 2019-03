Familiedrama in Frankrijk: moeder doodt haar twee kinderen

Twee kinderen zijn woensdagnacht in hun ouderlijke woning in het Franse Neufchâteau neergestoken. Hun moeder, verdacht van dubbele kindermoord, werd geïnterneerd.

Een meisje van vier en een half en een jongetje van tien werden woensdagnacht door de hulpdiensten dood teruggevonden. De kinderen lagen, gewikkeld in een deken, op het bed. Hun moeder belde de hulpdiensten. Volgens de wetsdokter waren er steekwonden te vinden in de nek en waren beide lichamen al verstijfd. In het appartement werden drie messen ontdekt. Een keramisch mes van 15 cm en twee keukenmessen.

De moeder (35) werd uitgestrekt op de vloer van de keuken teruggevonden. Zij had verwondingen aan de buik, nek en polsen. Ze vertelde de hulpdiensten dat ze wilde sterven. De aanhouding van de vrouw werd onmiddellijk opgeheven gezien haar gezondheidstoestand. Ze werd naar psychiatrisch ziekenhuis overgebracht. Er werd wel nagegaan of ze alcohol of drugs had genomen.