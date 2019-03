EK 2020. Memphis Depay dolt met heerlijke assist en twee doelpunten: Nederland opent kwalificatiecampagne met driepunter

Naast België - Rusland stonden er donderdag nog negen andere wedstrijden op het programma in de kwalificatiecampagne voor het EK 2020. Nederland won makkelijk van Wit-Rusland, terwijl WK-finalist Kroatië alle moeite van de wereld had tegen Azerbeidzjan.

LEES OOK.Dat begint goed voor de Rode Duivels: concurrent Schotland al meteen sensationeel onderuit bij Kazachstan

In De Kuip in Rotterdam zaten bijna 39.000 Oranje-supporters voor de komst van het kleine Wit-Rusland, normaal gezien een hapklare brok voor de nieuwe lichting bij onze Noorderburen. En dat werd het ook. Memphis Depay opende al na 50 seconden de score na een defensieve blunder.

GOAL | Wat een droomstart voor Nederland. Depay profiteert van een blunder achteraan bij Wit-Rusland en trapt Oranje op voorsprong! ??



1??-0?? #NEDWRU ???? ???? pic.twitter.com/ynpEOhY66p — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 maart 2019

In de 21ste minuut verdubbelde Georginio Wijnaldum de Nederlandse voorsprong. Op aangeven van Depay, die uitpakte met een listig hakje.

Dit doelpunt van Wijnaldum had u nog tegoed van ons.



🇳🇱 4️⃣-0️⃣ 🇧🇾 #NEDWRU pic.twitter.com/QYKHqtSZvD — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 maart 2019

Na de pauze zette opnieuw Depay de 3-0 op het bord vanaf elfmeter, waarna Virgil van Dijk de 4-0-eindstand vastlegde.

GOAL | Depay trapt zijn tweede van de avond vanop de stip binnen! ??



3??-0?? #NEDWRU ???? ???? pic.twitter.com/7n2A0lse6I — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 maart 2019

GOAL | Ook Van Dijk pikt zijn doelpuntje mee. Hij kopt een voorzet van Depay binnen. ??



4??-0?? #NEDWRU ???? ???? pic.twitter.com/eclspovG4K — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 maart 2019

Een puike start dus van de Nederlanders in Groep C, waar Duitsland rust kreeg en Noord-Ierland met 2-0 van Estland dankzij doelpunten van Niall McGinn en Steven Davis.

Enige minpuntje bij de Nederlanders: de blessure van Kenny Tete. De speler van Lyon blesseerde zich bij zijn eerste spurtje terwijl hij de derde wissel was van Ronald Koeman. Oranje speelde zo 20 minuten gedwongen met tien man.

BLESSURE | Niet alles gaat vlot voor Nederland. Derde wissel Kenny Tete blesseert zich bij zijn eerste sprint en moet het veld verlaten. Nederland moet dus met tien verder. ??



3??-0?? #NEDWRU ???? ???? pic.twitter.com/ikrUmbm8aY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 maart 2019

Foto: AFP

Bijna een verrassing van formaat op de eerste speeldag in Groep E. WK-finalist Kroatië bleef voor eigen volk lange tijd steken op 1-1 tegen Azerbeidzjan. Ramil Sheydayev had de bezoekers namelijk verrassend op voorsprong gezet, waarna Borna Barišic gelijk maakte. Pas tien minuten voor affluiten brak Andrej Kramaric de ban voor de Kroaten: 2-1.

In de andere wedstrijd in de groep won Slowakije met 2-0 van Hongarije. Ondrej Duda en Albert Rusnák scoorden voor de thuisploeg.

In Groep G deed Polen meteen een gouden zaak. Krzysztof Piatek, man in vorm van Milan, scoorde het enige doelpunt op het veld van grote rivaal Oostenrijk. Israël speelde 1-1 tegen Slovenië. Eran Zahavi en Andraz Sporar scoorden. Macedonië won met 2-0 van Letland dankzij doelpunten van Ezgjan Alioski en Elif Elmas.

Een verrassende uitslag in de oefenwedstrijd tussen Kosovo en Denemarken. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar gaf in de extra tijd alsnog een knappe overwinning uit handen tegen WK-ploeg Denemarken. Pierre-Emile Højbjerg scoorde in de 91ste minuut de 2-2.