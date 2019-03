Drie jaar na 22 maart getuigen drie overlevenden: “We zijn een tweede keer slachtoffer, allemaal zitten we aan de grond”

Het eerste jaar was er vertrouwen dat er hulp zou komen. Het tweede jaar was er hoop dat het nu écht niet lang meer zou duren. Maar drie jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel is er bij de slachtoffers alleen nog verdriet, woede en onbegrip. Ze voelen zich in de steek gelaten door hun land, door de overheid, door de verzekeringen. Een tweede keer slachtoffer. “Het is beschamend hoe we financieel allemaal aan de grond zitten. Maar tijdens de herdenking kunnen ze weer een minuut stilte houden en handjes schudden, bij een monument dat miljoenen heeft gekost.”